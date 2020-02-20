Направление главной дороги изменится на улице Баррикад в Иркутске

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:02:48+03:00

Это сделают для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения

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Если вы живете или работаете в предместье Рабочем, то обратите внимание на следующую информацию! С 10 марта на улице Баррикад изменится направление главной дороги. Изменения будут касаться перекрестка этой улицы и поворота на садоводство "Кооператор".

- Знаки "уступи дорогу" появятся на отвороте в дачный поселок, а также со стороны улицы Напольная, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Таким образом, главная дорога будет проходить по улице Баррикад.

Схему движения изменили, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на этом участке дороги. Такие меры должны будут снизить количество аварий, которые происходят в этом районе. Обязательно обратите внимание на новое направление главной дороги, чтобы без проблем проехать по улице Баррикад.

ИСТОЧНИК KP.RU