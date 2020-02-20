2020-02-20T13:36:06+03:00
Происшествия

Больше 300 тысяч перевела мошенникам 60-летняя пенсионерка, чтобы вернуть вложения в финансовую пирамиду

Чтобы вернуть накопления, вложенные 30 лет назад, женщина взяла в банке кредит
Виктория ГЕРКО
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Больше 300 тысяч перевела мошенникам 60-летняя пенсионерка, чтобы вернуть вложения в финансовую пирамиду.Больше 300 тысяч перевела мошенникам 60-летняя пенсионерка, чтобы вернуть вложения в финансовую пирамиду.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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60-летняя пенсионерка из Шелехова стала очередной жертвой аферистов. В этот раз злоумышленникам удалось выманить у пенсионерки 305 тысяч рублей. Мошенники убедили женщину, что он может вернуть деньги, которые вложила в финансовую пирамиду в 90-х годах.

- Пенсионерке несколько раз звонили с московских номеров. Первый собеседник поинтересовался, была ли она держателем ваучеров около 30 лет назад, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Другие решили поговорить с женщиной о политической обстановке в стране, заодно и обсудили возможность вернуть вложенные ранее деньги.

На этом звонки прекратились. Правда, ненадолго. Вскоре позвонил очередной «сотрудник». Схема, по которой он работал, была классической: оплатить страховой взнос, затем перечислить компенсацию за перевод. Чтобы расплатиться по счетам, пенсионерка даже отправилась в банк.

- Мы уже привыкли к тому, что мошенники постоянно меняют схемы. Но доверчивые люди, несмотря на предостережения, все равно попадаются в их сети, - объясняет начальник следственного отдела ОМВД России по Шелеховскому району Елена Высоцкая. – Непонятно другое: почему служащие организации, в которой пенсионерка оформляла кредит, не поинтересовались, зачем она это делает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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