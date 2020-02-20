20 Февр. 2020 2020-02-20T14:07:52+03:00

Продажа снюсов и электронных сигарет под запретом в Иркутской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Тем, кто нарушит закон, грозит штраф от 2 до 50 тысяч рублей

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Завлекающие пакетики и "конфетки", содержащие большие дозы никотина, стали настоящей бедой. Ведь они пользовались большой популярностью не у взрослых, а у детей и подростков. Но если раньше несовершеннолетние могли без проблем купить опасную продукцию, то теперь существует запрет. Причем на законодательном уровне.

- Законодательное Собрание области 19 февраля 2020 года приняло закон «Об ограничении розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Иркутской области», - сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Нужно отметить, что данное ограничение относится и к «снюсам». За нарушение закона продавец будет нести административную ответственность - штраф в размере от 2 до 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU