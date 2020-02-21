Укусил за плечо и ударил по лицу: ограбивший женщину иркутянин отправится в колонию

21 Февр. 2020 2020-02-21T04:52:23+03:00

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Нападение на жительницу Иркутска произошло в конце лета прошлого года, прямо на одной из центральных улиц города. Когда женщина шла и разговаривала по телефону, к ней подошел незнакомец, схватил рукой за шею и толкнул в спину, от чего она упала на забор. Затем он приставил к щеке дамы нож и пообещал порезать ей лицо, если она не отдаст телефон.

Перепуганная иркутянка попыталась вырваться, и позвать на помощь. Но, убежать ей не удалось, нападавший укусил ее за плечо и вырвал из рук ее iPhone стоимостью 17450 рублей. Этого грабителю показалось мало, и он сорвал с шеи женщины золотую цепь с подвеской, стоимостью 39000 рублей. После преступник попытался скрыться, но услышав, как дама стала громко кричать и звать на помощь, подбежал к ней и кулаком ударил ее по губам. Убежать он все равно не сумел. Задержать его удалось очевидцам.

Нападавшим оказался ранее судимый местный житель. Из тюрьмы он освободился в конце декабря 2018 года. На суде он признал свою вину, и рассказал, что ограбление совершил для того чтобы найти деньги на покупку наркотиков. На днях он услышал очередной приговор.

- Ему назначено четыре года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU