В предместье Рабочем поменяет направление главная дорога в районе поворота на садоводство «Кооператор»

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:16:14+03:00

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Внимание, иркутские автомобилисты! В предместье Рабочем поменяет направление главная дороге на перекрестке улицы Баррикад и отворота на садоводство «Кооператор». В связи с предписанием ГИБДД, до 10 марта знаки «Уступи дорогу» разместят на отвороте в садоводство, а также со стороны улицы Напольной. Таким образом, главная дорога будет теперь по улице Баррикад.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, эти меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в этом районе.

Кроме того, особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Тельмана. Там, с 9:00 2 марта до 20:00 14 апреля закроют проезд от 6-го Советского переулка до 7-го. Когда этот участок откроют, сразу будет закрыт другой. С 15 по 30 апреля движение закроют на перекрестке улицы Тельмана и 7-го Советского переулка.

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ИСТОЧНИК KP.RU