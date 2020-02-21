2020-02-21T06:05:06+03:00
Общество

Братчанин поборется за 5 миллионов рублей в шоу "Comedy Баттл"

Болеем за дуэт «Джек и Чан»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Братчанин поборется за 5 миллионов рублей в шоу "Comedy Баттл". Фото: пресс-служба телеканалаБратчанин поборется за 5 миллионов рублей в шоу "Comedy Баттл". Фото: пресс-служба телеканала
Изменить размер текста:

Будет за кого поболеть жителям Иркутской области в очередном выпуске юмористического шоу «Comedy Баттл», который выйдет в эфир 21 февраля. Одним из участников станет 28-летний братчанин Никита Барановский, который выступит с душанбинцем Мухаммадом Мамаджоновым. Их дуэт называется «Джек и Чан». Напомним, что главный приз в шоу – 5 миллионов рублей.

- За плечами у парней большой опыт выступления в КВН, - сообщили в пресс-службе телеканала. - А проект «Comedy Баттл» стал для ребят новой ступенькой по юмористической карьерной лестнице.

Что известно о нашем земляке. Никита Барановский родился в Братске, но 10 лет назад уехал в Красноярск Сейчас Никита успешно занимается клубной деятельностью, и недавно решил попробовать свои силы в проекте Comedy Баттл. Почему дуэт выбрал такое название?

- Это дань уважения великому человеку, актеру, каскадеру и спортсмену, - говорит Никита Барановский. - Ведь я, и Мухаммад в свое время занимались карате и рукопашным боем. Что касается проекта, то участие в нем - это наша возможность, наш социальный лифт. А вот в Братске об эфире не знает никто, и для всех это будет сюрприз, на который я и рассчитываю. У меня много знакомых, которые раньше участвовали в этом шоу. И мы были готовы к сцене, но, конечно, на съемках волнение все равно присутствовало. Как без него? Результат вы увидите уже 21 февраля. Только не судите нас строго.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под председательством президента ТПП Восточной Сибири Алексея Соболя прошло заседание Общественного совета при Иркутском УФАС
Иркутянин, который поймал и скрутил сбежавшего виновника ДТП, получил награду от полиции
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: ледовый дворец «Байкал» готов на 95%
Новую больницу построят в Алзамае
Братчанин поборется за 5 миллионов рублей в шоу "Comedy Баттл"
В предместье Рабочем поменяет направление главная дорога в районе поворота на садоводство «Кооператор»
Укусил за плечо и ударил по лицу: ограбивший женщину иркутянин отправится в колонию
Крупное ДТП в Усть-Илимске: 8 человек пострадали в столкновении микроавтобуса и легковушки
Продажа снюсов и электронных сигарет под запретом в Иркутской области
Больше 300 тысяч перевела мошенникам 60-летняя пенсионерка, чтобы вернуть вложения в финансовую пирамиду
Направление главной дороги изменится на улице Баррикад в Иркутске
В ИНК внедряется технология автоматической передачи данных с отдаленных объектов
Жительница Аларского района потратила материнский капитал на продукты и одежду
«В ярости разбил ему голову»: из-за неприготовленного ужина сибиряк жестоко избил своего отца
«Я не хотела брать чужие деньги. Бес попутал!»: сибирячка украла из банкомата 10 тысяч рублей
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Сибирь» в Зиминском районе
Аферисты обманули водителей, предлагая купить бензин подешевле в Иркутской области
40 домов на 19 километре Байкальского тракта снесут по решению суда
277 пар поженятся в Иркутской области в красивую дату 20.02.2020
Судебные приставы задержали преступника, объявленного в федеральный розыск