Братчанин поборется за 5 миллионов рублей в шоу "Comedy Баттл"

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:05:06+03:00

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Будет за кого поболеть жителям Иркутской области в очередном выпуске юмористического шоу «Comedy Баттл», который выйдет в эфир 21 февраля. Одним из участников станет 28-летний братчанин Никита Барановский, который выступит с душанбинцем Мухаммадом Мамаджоновым. Их дуэт называется «Джек и Чан». Напомним, что главный приз в шоу – 5 миллионов рублей.

- За плечами у парней большой опыт выступления в КВН, - сообщили в пресс-службе телеканала. - А проект «Comedy Баттл» стал для ребят новой ступенькой по юмористической карьерной лестнице.

Что известно о нашем земляке. Никита Барановский родился в Братске, но 10 лет назад уехал в Красноярск Сейчас Никита успешно занимается клубной деятельностью, и недавно решил попробовать свои силы в проекте Comedy Баттл. Почему дуэт выбрал такое название?

- Это дань уважения великому человеку, актеру, каскадеру и спортсмену, - говорит Никита Барановский. - Ведь я, и Мухаммад в свое время занимались карате и рукопашным боем. Что касается проекта, то участие в нем - это наша возможность, наш социальный лифт. А вот в Братске об эфире не знает никто, и для всех это будет сюрприз, на который я и рассчитываю. У меня много знакомых, которые раньше участвовали в этом шоу. И мы были готовы к сцене, но, конечно, на съемках волнение все равно присутствовало. Как без него? Результат вы увидите уже 21 февраля. Только не судите нас строго.

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ИСТОЧНИК KP.RU