2020-02-21T07:29:26+03:00
Общество

Новую больницу построят в Алзамае

Запрос был сделан депутатом Заксобрания Иркутской области Тимуром Сагдеевым
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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В Алзамае Нижнеудинского района, наконец, приступят к строительству новых корпусов корпусов городской больницы. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Иркутской области Тимур Сагдеев, избранный в областной парламент от этой территории.

Ранее Тимур Сагдеев отправлял в областное правительство запрос о необходимости строительства. После чего было проведено обследование строительных конструкций существующих построек. Они являются аварийными.

Вместе с тем в этой больнице медпомощь получают не только жители Алзамая, но и нескольких близлежащих населенных пунктов – всего более 9 тыс. человек.

- Сейчас разрабатывается медико-техническое задание на проектирование зданий больницы, - сообщил Тимур Сагдеев. - С администрацией города идет работа по выделению земельного участка площадью не менее 2,5 га. Это знаковое и долгожданное событие для всех жителей Алзамая, все этапы – от проектирования до сдачи в эксплуатацию будут находиться на парламентском контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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