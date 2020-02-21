21 Февр. 2020 2020-02-21T07:51:05+03:00

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: ледовый дворец «Байкал» готов на 95% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Ледовый дворец «Байкал», который станет главным стадионом чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе А, готов на 95%. Внутри арены уже подходят к концу отделочные работы, и у строителей нет никаких сомнений в том, что к 29 марта, когда состоится церемония открытия мирового форума, а также пройдут первые матчи, стадион будет полностью готов.

- За последние два месяца темпы строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» в Иркутске были значительно ускорены, отметил руководитель Управления капитального строительства Иркутской области Евгений Харитонов. - С 25 февраля на стройплощадке специалисты приступят к комплексной апробации всех инженерных систем и оборудования.

Сейчас в «Байкале» намораживается пробный лед, затем его растопят. Наморозка льда для соревнований команд группы А начнется с 10 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU