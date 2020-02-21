2020-02-21T08:53:10+03:00
Общество

Иркутянин, который поймал и скрутил сбежавшего виновника ДТП, получил награду от полиции

Также награждены еще двое иркутян, которые помогли детям
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутянин, который поймал и скрутил сбежавшего виновника ДТП, получил награду от полиции. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиИркутянин, который поймал и скрутил сбежавшего виновника ДТП, получил награду от полиции. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Сразу три неравнодушных иркутянина, которые помогли полиции, получили награду от МВД. Одним из них стал 39-летний Василий Барнич. «Комсомолка» рассказывала, как Василий, став свидетелем ДТП, увидел, что виновник, сбегает с места аварии, и бросился за ним в погоню. Поймав лихача, он передал его полицейским. Позже выяснилось, что задержанным оказался злостный нарушитель правил дорожного движения, который вообще был лишен водительских прав.

Еще одним награжденным стал водитель маршрутного автобуса Евгений Антипин. По пути он заметил, что в салоне плачет ребенок. Поговорив с ним Евгений выяснил, что тот потерялся и ищет родителей. Водитель привез мальчика в дежурную часть, и вскоре сотрудники нашли его мать. Ну а Юрий Кудрявцев получил награду за свою бдительность. Он оказал помощь ребенку, который оказался ночью один среди садоводства.

- Благодарности мужчинам вручил начальник управления МВД России «Иркутское» Олег Савин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Полковник поздравил их с наступающим праздником и отметил, что такие поступки не остаются без внимания, а благодаря горожанам, которые активно проявляют свою гражданскую позицию, нарушители не остаются безнаказанными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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