2020-02-21T11:15:12+03:00
Происшествия

Жительница Саянска устроила наркопритон в своей квартире

Ей грозит до 4 лет колонии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Жительница Саянска устроила наркопритон в своей квартиреЖительница Саянска устроила наркопритон в своей квартиреФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чтобы самой бесплатно получать наркотики, 46-летняя жительница Саянска в декабре прошлого года сдала свою собственную квартиру местным наркоманам. Они прямо в жилище изготавливали запрещенные вещества и вместо денег расплачивались ими с хозяйкой. Когда полицейские накрыли наркопритон, внутри они нашли все приспособления для употребления смертельных доз.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Хозяйке квартиры грозит лишение свободы на срок в 4 года.

Полицейские просят жителей Иркутска проявлять свою гражданскую позицию, и сообщать оперативникам о фактах продажи наркотиков в нашем городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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