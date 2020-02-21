2020-02-21T13:27:46+03:00
Общество

Иркутянин Анатолий Иванишин отправится в космос в апреле

Анатолий Иванишин займет место командира пилотируемого корабля «Союз МС-16»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутянин Анатолий Иванишин отправится в космос в апрелеИркутянин Анатолий Иванишин отправится в космос в апрелеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутский космонавт Анатолий Иванишин вновь отправится в космос. Это стало известно после того, как российских членов основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» — космонавтов Роскосмоса Николая Тихонова и Андрея Бабкина решили заменить на дублеров по медицинским показаниям. Анатолий Иванишин займет место командира корабля вместо Николая Тихонова, Иван Вагнер полетит вместо Андрея Бабкина.

- Изменения коснутся только российской части экипажа, - сообщают в пресс-службе Роскосмоса. - Астронавт NASA Крис Кэссиди продолжает подготовку к полету в соответствии с установленным планом.

Добавим, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» и членами длительной экспедиции МКС-63 запланирован на 9 апреля 2020-го со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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