Иркутянин Анатолий Иванишин отправится в космос в апреле
Иркутский космонавт Анатолий Иванишин вновь отправится в космос. Это стало известно после того, как российских членов основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» — космонавтов Роскосмоса Николая Тихонова и Андрея Бабкина решили заменить на дублеров по медицинским показаниям. Анатолий Иванишин займет место командира корабля вместо Николая Тихонова, Иван Вагнер полетит вместо Андрея Бабкина.
- Изменения коснутся только российской части экипажа, - сообщают в пресс-службе Роскосмоса. - Астронавт NASA Крис Кэссиди продолжает подготовку к полету в соответствии с установленным планом.
Добавим, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» и членами длительной экспедиции МКС-63 запланирован на 9 апреля 2020-го со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур.
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ИСТОЧНИК KP.RU