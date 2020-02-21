Жители Ангарска, чьи квартиры пострадали после взрыва газа, получат деньги на новое жилье

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:56:50+03:00

Взрыв газа произошел в одном из домов в сентябре 2019 года

Изменить размер текста: A A

Жители пятиэтажки из 22-го микрорайона Ангарска, где 4 сентября 2019-го произошел взрыв бытового газа, получат новое жилье. Напомним, ЧП произошло в одной из квартир во время приготовления пищи. У хозяев раздался хлопок конфорки бытового газа. Погибших тогда удалось избежать, легкие травмы получили три человека.

- Для оказания поддержки пострадавшим, из бюджета Иркутской области выделено 47 млн рублей на приобретение нового жилья, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Для получения свидетельства на выплату необходимо до 1 мая обратиться в Управление социальной защиты населения по Ангарскому району. Хозяевам квартир, проживавшим в пострадавшем подъезде, необходимо предоставить пакет документов: паспорт, свидетельство о праве собственности и справку о фактическом проживании в доме на момент взрыва.

Добавим, что деньги на приобретение нового жилья выделят из расчета общей площади потерянного жилого помещения, стоимость одного квадратного метра составит – 46 599 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU