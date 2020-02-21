2020-02-21T13:56:50+03:00
Общество

Жители Ангарска, чьи квартиры пострадали после взрыва газа, получат деньги на новое жилье

Взрыв газа произошел в одном из домов в сентябре 2019 года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Жители Ангарска, чьи квартиры пострадали после взрыва газа, получат новое жильеЖители Ангарска, чьи квартиры пострадали после взрыва газа, получат новое жильеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жители пятиэтажки из 22-го микрорайона Ангарска, где 4 сентября 2019-го произошел взрыв бытового газа, получат новое жилье. Напомним, ЧП произошло в одной из квартир во время приготовления пищи. У хозяев раздался хлопок конфорки бытового газа. Погибших тогда удалось избежать, легкие травмы получили три человека.

- Для оказания поддержки пострадавшим, из бюджета Иркутской области выделено 47 млн рублей на приобретение нового жилья, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Для получения свидетельства на выплату необходимо до 1 мая обратиться в Управление социальной защиты населения по Ангарскому району. Хозяевам квартир, проживавшим в пострадавшем подъезде, необходимо предоставить пакет документов: паспорт, свидетельство о праве собственности и справку о фактическом проживании в доме на момент взрыва.

Добавим, что деньги на приобретение нового жилья выделят из расчета общей площади потерянного жилого помещения, стоимость одного квадратного метра составит – 46 599 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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