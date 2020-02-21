2020-02-21T15:11:17+03:00
Общество

Иркутскую 11-этажку, с жителей которой требуют 350 миллионов рублей за снос дома, ждет еще одна экспертиза

Дом на Пискунова, 40 «приговорили» к сносу еще в мае прошлого года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутскую 11-этажку, с жителей которой требуют 350 миллионов рублей за снос дома, ждет еще одна экспертизаИркутскую 11-этажку, с жителей которой требуют 350 миллионов рублей за снос дома, ждет еще одна экспертизаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С помощью специализированного комплекса «Струна» проведут инструментальное обследование 11-этажного дома по улице Пискунова, 40, в Иркутске. Такое поручение дал исполняющий обязанности Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала, что суд «приговорил» дом на Пискунова к сносу еще в мае прошлого года. Почему? Экспертиза доказала, что в многоэтажке опасно жить: из-за нарушений, допущенных при строительстве, она недостаточно прочная и при землетрясении может развалиться. Не соблюдены и правила пожарной безопасности. Апелляция не спасла: суд постановил, что в течение полугода жильцы должны снести здание, причем… за свой счет! По закону этим должна заниматься компания-застройщик, но ее уже не существует.

- Тяжбы о судьбе дома идут с 2008 года. За это время были проведены различные обследования несущих конструкций, которые теперь необходимо актуализировать, - отметил Руслан Болотов. - К 20 марта служба государственного строительного надзора региона, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области должны будут представить единую позицию государственных органов власти о судьбе здания. Если можно устранить многочисленные нарушения и достроить дом, то привлечем к работе «Иркутское региональное жилищное агентство», у которого есть опыт в этой сфере.

Напомним, 14 февраля собственники квартир вышли на митинг в надежде, что получится подать на кассацию и настоять на новой экспертизе дома. Тогда, возможно, позволят не сносить многоэтажку (а на это требуется больше 350 млн (!) рублей), а хотя бы отремонтировать, на что уйдет 70 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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