2020-02-22T08:05:52+03:00
Общество

Какого числа Масленица в Иркутске: гулянья начинаются с 24 февраля

А главный праздник в Иркутске 2020 начнется 1 марта - вот и ответ на вопрос, какого числа Масленица
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Какого числа Масленица в Иркутске: гулянья начинаются с 24 февраля.Какого числа Масленица в Иркутске: гулянья начинаются с 24 февраля.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Празднование масленицы в Иркутске будет проходить на 80 площадках города. Об этом рассказали на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Аргументы и Факты». В мероприятии приняли участие начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города ИркутскаАнтон Чернышов, директор МАУ "Праздник" Антон Титков, директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов.

Какого числа Масленица? Каждый год иркутяне задаются этим вопросом. И не только потому, что даты этого праздника "плавающие" -это последняя неделя перед Великим постом. Но и потому, что в народный праздник прощания с Зимой в городе традиционно происходит очень много событий. Так, в этом году торжества пройдут сразу на 80 площадках. А это значит - в каждом микрорайоне. Да что там! В каждом дворе.

Итак, известно, что уже 24 и 25 февраля во всех округах города поставят знаменитые масленичные столбы. Те самые, на которые в разгар торжества добры молодцы полезут за подарками. Чтобы достичь вершины, надо иметь не только недюжинную физическую силу, но и ловкость.

.- А завершатся праздники 1 марта, - сообщает пресс-служба администрации. - Главной городской площадкой для празднования традиционно станет площадь у дворца спорта «Труд». Программа там начнется в воскресение с 13.00. В это же время на заливе Якоби начнутся массовые народные гуляния с театрализованным представлением «Казачья масленица», организованные Иркутским театром народной драмы.

Свой большой праздник в 13.00 первого марта начнется в роще Каштаковской предместья Рабочее. А жители Октябрьского округа проводят Масленицу на площади бульвара Постышева.с 15.00 до 17.00 . Иркутск-2 всегда организованно собирается недалеко от авиазавода, в парке "Комсомольский" с самого утра. Поэтому и гулянья тут пройдут с 12.00. А жители Ново-Ленино будут жечь чучело Зимы на площади ТРЦ «Европарк» . Подробнее о том, как Иркутск будет праздновать и какого числа Масленица в Иркутске читайте в афише "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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