22 Февр. 2020 2020-02-22T08:59:10+03:00

Туристку, прилетевшую из Таиланда, отправили на обследование с подозрением на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи из Бурятии поясняют, что это стандартная процедура для тех, кто побывал в странах, где распространена инфекция и жалуется на ОРВИ

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Туристку, прилетевшую из Таиланда и обратившуюся в поликлинику с жалобой на кашель и температуру, отправили в больницу. А кабинет врача, прекратив прием, тут же закрыли на дезинфекцию. Министерство здравоохранения Бурятии объяснило обстоятельства произошедшего и извинилось перед посетителями поликлиники, которым пришлось отменить визит к доктору.

-Это необходимый стандарт действий при обращении жителей, которые прибыли с территорий, где регистрируются случаи вируса. Женщина сообщила, что на днях приехала из Таиланда, - сообщают пресс-службе министерства здравоохранения республики. - Там зарегистрированы случаи коронавируса. И наша задача - обеспечить безопасность населения. Поэтому наше пристальное внимание обращено к пациентам, почувствовавшим недомогание после посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Доктора уточняют, что причин для паники нет. Женщину изолировали, поместили в отдельный бокс. У нее неоднократно возьмут необходимые анализы. И будут лечить - по крайней мере, от ОРВИ. Медики просят всех, кто прибыл из зон риска, быть внимательными к своему здоровью и максимально ответственными. Об ухудшении состояния надо сообщать врачам, звонить в "Скорую" и ждать доктора дома.

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