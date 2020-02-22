2020-02-22T12:46:36+03:00
Происшествия

ДТП со "Скорой" в Усть-Куте : неотложку отбросило на "Тойоту"

В аварии пострадала пассажирка "Тойоты"
Ольга СЛАВИЧЕВА
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ДТП со "Скорой" в Усть-Куте : неотложку отбросило на "Тойоту".ДТП со "Скорой" в Усть-Куте : неотложку отбросило на "Тойоту".Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полиция Усть-Кута выясняет обстоятельства ДТП, в которое попала машина "Скорой помощи".

Авария произошла накануне, около 19 часов вечера 21 февраля.

-На улице Халтурина Усть-Кута столкнулись Тойота Калдина и автомобиль скорой медицинской помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - После чего машину "скорой" отбросило на стоящий рядом Тойта Ленд Крузер.

К сожалению, это ДТП не обошлось без последствий. Получила травмы 47–лентяя пассажирка Тойоты, ее немедленно доставили в больницу. В автомобиле "Скорой помощи " во время аварии больных не было, на вызов ехали водитель и доктор, они не пострадали. Задача сотрудников ГИБДД - выяснить, что послужило причиной этой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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