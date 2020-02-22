22 Февр. 2020 2020-02-22T13:56:14+03:00

Братчанин сбежал из колонии и убил знакомую своей матери Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Отбывал наказание в колонии за кражу, сбежал и рискует попасть в тюрьму по более серьезной статье, а именно – «Убийство».

35-летний мужчина сбежал из исправительной колонии УФИЦ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области еще 10 февраля. Там он отбывал наказание за кражу в виде исправительных работ. Вот только на свободе пробыть ему удалось недолго. Спустя четыре дня его задержали в Братске по подозрению в убийстве.

- По версии следствия мужчина находился в квартире у знакомой своей матери, - сообщает пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - В какой-то момент между ними произошла ссора. Обвиняемый ударил женщину множество раз ножом. От полученных травм 65-летняя потерпевшая скончалась в больнице.

Братчанин во всем признался. Обвинение ему уже предъявлено. Сейчас сибиряк находится под стражей, расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU