22 Февр. 2020 2020-02-22T14:43:12+03:00

Первый репертуарный спектакль для детей от 1 года готовит Театр кукол Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутском областном театре кукол «Аистенок» идет полным ходом подготовка к первому спектаклю для ребятишек от одного года до трех лет, который станет репертуарным – то есть будет идти для иркутских зрителей в течение года. Раньше в театре готовили только новогодние интермедии. В прошлом году про пингвинов, в этом году про семью овечек. Последние как раз и стали героями новой постановки.

- В Иркутске это будет второй такой спектакль для малышей от 1 года, - рассказали «КП» в «Аистенке». – Первый – «Утро на лесной полянке» - поставили в Иркутском драмтеатре.

«Пушистая сказка. Первая весна» — это рассказ о смене времен года. Для его создания артисты изучали психологию малышей: все действия во время визита в театр будут интересны юным зрителям. Зарисовки и диалоги будут совмещены с играми, небольшими заданиями.

- Главные персонажи – овечка и ее родители, - говорит заведующая литературной частью «Аистенка» Ирина Чернышова. – Подросшая дочка приходит к пожилым родителям и вспоминает свое детство, свою первую весну, свой первый подснежник. Атмосфера будет волшебная - будут летать птички, расцветет тот самый подснежник.

Премьера постановки пройдет в мае. Премьерный показ состоится 21 марта. Как пообещали в театре, в апреле и мае спектакль также будет включен в репертуар.

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