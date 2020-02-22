Жильцы аварийного общежития ИВАТУ отказываются переезжать в квартиры маневренного фонда

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:25:54+03:00

Однако документов на занимаемые комнаты у них также нет и право получить другое жилье от государства придется доказывать

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История с общежитием ИВАТУ и проживающими в нем семьями продолжается уже десяток лет, с тех пор, как курсантов перевели в Воронеж и военный городок опустел. В общежитии разрешили временно жить гражданским служащим училища,пока те не подыщут новое жилье. Но ничего не бывает таким постоянным, как временное. Большая часть жильцов общаги съехала, взяв ипотеку или сняв квартиры. Но несколько семей остались в здании, которое постепенно ветшало. Начались бесконечные коммунальные аварии, пожары. А в январе этого года его прозвали домом-айсбергом из-за огромных сосулек. Тогда с жильцами встретился врио губернатора Игорь Кобзев и предложил им перебраться в маневренный фонд Иркутска. Жить здесь дальше просто опасно.

Однако прошел месяц, а обитатели общежития отказываются от предложенным им в связи с чрезвычайными обстоятельствами квартир маневренного фонда. Этот вопрос обсуждался с участием представителей главного правового управления правительства региона, администрации Иркутска и прокуратуры города.

- В связи с этим им предложено обратиться с заявлением в суд с требованием обязать администрацию города заключить с ними договор социального найма жилого помещения либо подать в администрацию заявление об отказе от предложенных им благоустроенных квартир маневренного фонда, отвечающих всем требованиям жилого помещения, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Все дело еще и в том, что, с точки зрения буквы закона, жильцы общежития на ул. Советской не имеют прав на занимаемые ими комнаты. Право их занимать еще надо доказать - через суд. И поэтому им не обязаны предоставлять жилье по договорам соцнайма. Однако из-за чрезвычайной ситуации было предложено поселиться в благоустроенные квартиры маневренного фонда. Однако четыре семьи продолжают стоять на своем, рассчитывая на хорошие квартиры в престижном районе.

Кроме того, по поводу этого общежития у городских властей есть и ответ министерства обороны. Военная прокуратура сообщает о том, что с 2015 года семьи утратили связь с военным ведомством и проживают в здании без оснований.Поэтому юридически оснований выделять им жилье не существует в принципе.

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ИСТОЧНИК KP.RU