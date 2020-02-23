Гороскоп на 23 февраля от бурятских лам: приготовьте любимому праздничный ужин

23 Февр. 2020 2020-02-23T05:09:37+03:00

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День защитника Отечества - как провести праздник? Гороскоп на 23 февраля от бурятских лам - Зурхай - говорит, что день идеально подходит для романтики или встречи с друзьями.

Итак, день хорош, чтобы собирать друзей. Действительно, хотя бы посиделки в гостях - и то уже приятно проведенное время. А если еще и сходить вместе куда-нибудь, в боулинг или кино - все, день удался. Ну а для второй половинки в День защитника Отечества обязательно нужно устроить праздничный ужин. Романтика, свечи, вкусная еда - когда, как не сейчас, порадовать любимого!

- Воскресенье благоприятно для родившихся в Год дракона, - добавляют составители гороскопа на 23 февраля. - Также день подходит, чтобы усмирять врагов и для жесткого решения вопросов. А вот приводить невестку, отдавать дочь в невесты, отправляться в дорогу, а также проводить похороны и поминки нынче не стоит.

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Выбираем, как отметить День защитника Отечества в Иркутске (подробности)

- Это воскресенье благоприятно для родившихся в Год дракона, - говорят составители гороскопа на 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU