2020-02-23T08:17:38+03:00
Дом. Семья

Акула и редкие рыбы со всего света временно поселились в Иркутской зоогалерее

В городе закрыли передвижную выставку, в течение месяца ее обитателей распродадут [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Акула и редкие морские рыбы со всего света временно поселились в Иркутской зоогалерее. Фото: Иркутская зоогалерея.Акула и редкие морские рыбы со всего света временно поселились в Иркутской зоогалерее. Фото: Иркутская зоогалерея.
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- У нас в Доме природы теперь работает настоящий мини-океанариум, - восклицает координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

И действительно, каких только рыб нет в аквариумах! Вот, например, краснохвостый сом, огромный, важный, вальяжно плавает и ждет, когда покормят. А в соседних аквариумах резвятся карпы Кои, яркие, подвижные, любят, когда их кормят посетители. Но самый интересный "постоялец" зоогалереи - Мальгашская черноперая ночная рифовая акула из рода серых акул. Красавица, глаз не оторвать!

Вот такой красавец-сом плавает в аквариуме. Фото: Иркутская зоогалерея.

Вот такой красавец-сом плавает в аквариуме. Фото: Иркутская зоогалерея.

- Как они к нам попали? По новому закону закрыли очередную передвижную выставку, а поскольку ее хозяин из Иркутска, гастроли закончились именно здесь. Больше 200 рыб временно поселили у нас, вместе с ними приехали крокодил, водяной варан и анаконда, - рассказывает Людмила Ивушкина. - Все эти животные уникальны, многих из них не найти за тысячи километров от Иркутска. Когда выставка только открывалась 2,5 года назад, рыб собирали со всего мира - из Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки. А таких акул, как эта, вообще больше из-за границы не привозят.

Более 200 рыб появились в Доме природы. Фото: Иркутская зоогалерея.

Более 200 рыб появились в Доме природы. Фото: Иркутская зоогалерея.

Полюбоваться на мини-океанариум иркутяне смогут, как минимум, в течение месяца. Доплачивать за это, кстати, не нужно. А вот куда отправятся рыбы потом, пока неизвестно. Их должны распродать. Некоторых морских обитателей сотрудники Иркутской зоогалереи мечтают оставить у себя насовсем, копят деньги на выкуп у владельца. Увы, с красавицей-акулой иркутяне, скорее всего, попрощаются - очень уж дорогой и редкий экспонат, сложно будет сохранить его в нашем городе. Так что успеваем понаблюдать за ней, пока не уехала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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