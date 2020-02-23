53-летняя женщина пропала в Иркутске 22 февраля

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:02:29+03:00

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В Иркутске вновь пропал человек. Накануне, 22 февраля, вышла из дома и пропала 53-летняя Светлана Владимирова. К поискам подключились добровольцы из поискового движения "Лиза Алерт" - Байкал.

- Приметы: невысокая, рост всего 150 сантиметров, худощавого телосложения, - рассказывают волонтеры. - У нее темно-русые волосы и карие глаза. Одета была в черный пуховик и черные сапоги, на голове - белая шапка. Важно - женщина нуждается в медицинской помощи.

Пропавшая Светлана Владимирова может находиться в любом районе города, поэтому волонтеры просят: если заметите похожую по приметам женщину, обратитесь к ним или в службу спасения.

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ИСТОЧНИК KP.RU