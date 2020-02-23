Проезд по улице Тельмана и переулку 7-й Советский временно закроют в Иркутске

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:32:28+03:00

Проезд по улице Тельмана и 7-му Советскому переулку временно закроют в Иркутске. Фото: "Оператор теплосетей Иркутска" в Фэйсбуке.

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Внимание автомобилисты! До лета еще далеко, а работы на теплосетях уже начинаются. Это значит, что нужно двигаться по магистралям внимательнее - скоро начнут появляться знаки "кирпич" там, где ведутся работы. Так, буквально через неделю закроют проезд на улице Тельмана и 7-м Советском переулке в Ново-Ленино - там планируют в три этапа построить тепловую сеть.

- Со 2 марта до 14 апреля нельзя будет проехать от дома № 77Б по улице Тельмана до 7-го Советского переулка, - рассказывают на странице "Оператор тепловых сетей Иркутска" в Фэйсбуке. - Далее, с 15 до 30 апреля автомобилям перекроют дорогу на пересечении улицы Тельмана и перекрестка с 7-м Советским переулком. И заключительный этап работ пройдет с 1 мая до 15 июня, ездить в этот период запретят по дороге от дома 2/1 на переулке 7-ой Советский до Тельмана.

Так что маршрут водителям стоит планировать заранее, чтобы в спешке не тратить время на поиск объезда.

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