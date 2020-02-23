Природоохранная прокуратура отменила автогонки на льду Слюдянского озера
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура отменила автомобильные гонки, которые должны были пройти в понедельник, 24 февраля, на льду Слюдянского озера, что вблизи Байкала.
- Организаторы, то есть Иркутское областное отделение Российской автомобильной федерации, не учли, что это озеро - памятник природы, особо охраняемая территория, - отметили в природоохранной прокуратуре. - Там гнездятся птицы, растут редкие растения, этот уникальный ландшафт необходимо сохранить.
Автогонки могли навредить хрупкой природной системе. Одни только выхлопы газа загрязнят воздух и лед. Так что соревнования на Слюдянском озере по требованию прокуратуры не состоятся.
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ИСТОЧНИК KP.RU