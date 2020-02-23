Природоохранная прокуратура отменила автогонки на льду Слюдянского озера

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:20:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура отменила автомобильные гонки, которые должны были пройти в понедельник, 24 февраля, на льду Слюдянского озера, что вблизи Байкала.

- Организаторы, то есть Иркутское областное отделение Российской автомобильной федерации, не учли, что это озеро - памятник природы, особо охраняемая территория, - отметили в природоохранной прокуратуре. - Там гнездятся птицы, растут редкие растения, этот уникальный ландшафт необходимо сохранить.

Автогонки могли навредить хрупкой природной системе. Одни только выхлопы газа загрязнят воздух и лед. Так что соревнования на Слюдянском озере по требованию прокуратуры не состоятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Акула и редкие рыбы со всего света временно поселились в Иркутской зоогалерее

В городе закрыли передвижную выставку, в течение месяца ее обитателей распродадут (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU