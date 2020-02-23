2020-02-23T13:20:00+03:00
Общество

Природоохранная прокуратура отменила автогонки на льду Слюдянского озера

Мероприятие планировали провести 24 февраля
Любовь АРБАТСКАЯ
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Слюдянское озеро находится вблизи Байкала.Слюдянское озеро находится вблизи Байкала.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура отменила автомобильные гонки, которые должны были пройти в понедельник, 24 февраля, на льду Слюдянского озера, что вблизи Байкала.

- Организаторы, то есть Иркутское областное отделение Российской автомобильной федерации, не учли, что это озеро - памятник природы, особо охраняемая территория, - отметили в природоохранной прокуратуре. - Там гнездятся птицы, растут редкие растения, этот уникальный ландшафт необходимо сохранить.

Автогонки могли навредить хрупкой природной системе. Одни только выхлопы газа загрязнят воздух и лед. Так что соревнования на Слюдянском озере по требованию прокуратуры не состоятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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