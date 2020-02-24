ДТП на трассе в Усолье-Сибирском: 24-летняя девушка пострадала в столкновении трех автомобилей
Крупная авария произошла ранним утром, 24 февраля на трассе, недалеко от выезда из Усолья-Сибирского. Около 09.40 24-летняя девушка за рулем Тойоты Аллион, которая ехала в сторону Ангарска, не соблюдая дистанцию, врезалась в ВАЗ, ехавший в попутном направлении. От удара, Тойоту вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Маздой.
- В ДТП пострадала водитель Тойоты Аллион, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С различными травмами ее доставили в больницу. Больше пострадавших нет.
Полицейские еще раз советуют водителям соблюдать скоростной режим на федеральных трассах и на городских улицах.
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