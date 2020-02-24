Проезд по переулку Сударева в Иркутске закроют 25 февраля

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:39:17+03:00

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Внимание, автомобилисты! Если ваш маршрут часто пролегает через центр города, то будьте внимательны. Уже на этой неделе перекроют движение транспорта на одной из дорог в самом сердце Иркутска. Речь идет о переулке Сударева на участке от дома №5 до дома №15а. Проезд по этой улице ограничат с 25 февраля. Соответствующие знаки появятся там в этот день в 8:00 утра.

- Ограничение движения автомобилей связано с тем, что на этом участке дороги будут проводить аварийные ремонтные работы на тепловых сетях, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Терпеть неудобства иркутским водителям придется около двух недель. Проезд по переулку Сударева вновь откроют только 13 марта в 20:00. Ну а пока автомобилистам придется искать пути объезда и планировать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU