2020-02-24T09:11:49+03:00
Общество

Новый автобусный маршрут свяжет аэропорт и железнодорожный вокзал в Иркутске

Его расписание составили с учетом графика прибытия пассажирских поездов
Анна ПОПОВА
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Новый автобусный маршрут свяжет аэропорт и железнодорожный вокзал в ИркутскеНовый автобусный маршрут свяжет аэропорт и железнодорожный вокзал в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С 25 февраля в Иркутске начнут курсировать новые пассажирские автобусы. Внутригородской маршрут номер 21 будет курсировать от железнодорожного вокзала до аэропорта. До воздушного порта транспорт будут добираться через предместье Рабочее. Стоимость проезда составит 25 рублей. Правда, поймать новый автобус в дневное время не получится - он будет ходить исключительно ночью.

- Транспорт будет развозить пассажиров с 21:00 вечера до 6:00 утра, - сообщили в пресс-службе ВСЖД. - Расписание маршрута будет зависеть от графика прибытия пассажирских поездов на станцию Иркутск-Пассажирский.

Автобусы номер 21 будут отправляться от здания вокзала в 21:20, 21:40, 23:25, 23:45, 01:45, 02:05, 03:50, 04:10 и 05:55. А от остановки "Аэропорт" они будут отходить в 22:15, 22:35, 00:20, 00:40, 02:40, 03:00, 04:45 и 05:05. транспорт будет курсировать по этому маршруту ежедневно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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