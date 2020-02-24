2020-02-24T09:53:39+03:00
Экономика

Эксперты подсчитали электромобили в России: каждая десятая машина на электротяге ездит по Иркутску

Наш город делит пальму первенства по числу электромобилей с Владивостоком
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Эксперты подсчитали электромобили в России: каждая десятая машина на электротяге ездит по Иркутску.Эксперты подсчитали электромобили в России: каждая десятая машина на электротяге ездит по Иркутску.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Электромобили в России пока все же экзотика. Но для Иркутска - уже не очень. В 2016 году в городе официально был зарегистрирован всего один такой автомобиль. Хотя, по данным ГИБДД, комбинированные автомобили уже были. К 2018 году интерес автомобилистов к электрокарам вырос настолько, что у нас уже 140 таких машин. Конечно, это прежде всего городские авто и обзавелись ими те, кто хорошо умеет считать - электрическая тяга гораздо выгоднее . Прошло еще пара лет. Сейчас по дорогам у нас колесит 657 таких авто. Это каждый десятый электрокар в стране. По подсчетам "Автостата", больше транспортных средств этого типа только во Владивостоке - 980 штук. Но, судя по темпам, с которыми горожане пересаживаются на электромобили -догоним.

-На начало 2020 года в нашей стране насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей, - отмечают эксперты агентства "Автостат". - Пока это лишь 0,014% от общего парка легковых машин в РФ. Львиная доля (83%) всех электрокаров в России представлено одной моделью – Nissan Leaf - их 5,2 тыс. экземпляров. Электромобилей Tesla числится 410, Mitsubishi i-MiEV -328 и 139 – Jaguar I-Pace. Остальные электромобили зарегистрированы в количестве менее сотни штук: LADA Ellada – 96, Renault Twizy – 38, BMW i3 – 37, Hyundai Ioniq – 3 и Peugeot Ion – 3.

А вот дальше - самое интересное . Около 15% электрокаров в стране «прописано» в Приморском крае и еще 10% - Иркутской области (980 и 657 шт. соответственно). В столице 594 легковых электромобиля. В пятерку входят еще Хабаровск - 477 и Краснодар -462 машины.

Иркутяне оценили экономичность таких машин. Особенно, когда электричество стоит недорого. По оценкам самих автовладельцев, именно разница в стоимости топлива ( полный бак электромобиля - это 20 кВт\час, а стоимость киловатта в Иркутске сейчас 1, 11 рубля) и заставляет их обзаводиться электромобилями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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