2020-02-24T11:34:34+03:00
Общество

В нескольких районах Иркутска 25 февраля отключат электричество

Света в некоторых домах не будет от 3 до 8 часов
Анна ПОПОВА
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В нескольких районах Иркутска 25 февраля отключат электричествоВ нескольких районах Иркутска 25 февраля отключат электричествоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Плановое отключение электроэнергии произойдет 25 февраля в некоторых домах во всех округах Иркутска. Это связано с тем, что специалистам необходимо проводить плановые ремонтные работы на сетях при пониженном напряжении. Полностью избежать отключения света не получится, поэтому жителям домов, расположенных по адресам, перечисленным ниже, придется некоторое время пожить без бытовых приборов.

- Длительность отключения света в домах в Октябрьском, Свердловском, Ленинском и Правобережном округах будет разной, - сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании. - Время ограничения также будет разным: где-то электроэнергия прекратит подаваться ночью, а где-то днем.

Полный список адресов и время отключения электричества вы можете увидеть ниже. Отнеситесь к этой ситуации с пониманием - эти неудобства в будущем будут компенсированы более надежной подачей электроэнергии в ваши дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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