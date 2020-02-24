2020-02-24T14:41:08+03:00
Спорт

Студенты из стройотрядов Иркутска первыми вышли на лед арены "Байкал"

Они прокатились по черновому покрытию, которое вскоре вновь разморозят
Анна ПОПОВА
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Студенты из стройотрядов Иркутска первыми вышли на лед арены "Байкал". Фото: группа Вконтакте "Ледовый дворец Байкал"Студенты из стройотрядов Иркутска первыми вышли на лед арены "Байкал". Фото: группа Вконтакте "Ледовый дворец Байкал"
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Строительство ледового дворца для хоккея с мячом и конькобежных видов спорта "Байкал" уже выходит на финишную прямую. На этой неделе на объекте уже создали черновое ледовое покрытие. Правда, вскоре его вновь разморозят. Это нужно для того, чтобы вместе с растаявшим льдом с поля ушли все остатки от монтажных работ.

24 февраля, покрытие еще находится в хорошем состоянии. И его решили протестировать строители. Фотографии, на которых запечатлены люди в спецодежде и защитных касках, которые встали на коньки и лихо рассекают лед, появились в группе Вконтакте "Ледовый дворец Байкал", которая посвящена строительству арены.

- В основном на лед вышли студенты, которые работают на объекте в составе объединенного студенческого отряда, - сообщает в комментариях под постом администратор группы.

Напомним, первые матчи на новой ледовой арене состоятся уже совсем скоро - 29 марта. Именно в этот день стартует чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в группе А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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