Первый матч в Центре по хоккею с мячом «Байкал пройдет 21 марта
Строительство Центра по хоккею с мячом «Байкал» в Иркутске близится к завершению: остались небольшие по объему работы. Сегодня там работают 1200 человек, на этой неделе довезут спортивное оборудование и мебель. Накануне на первый – черновой лед, который скорей всего будет вскоре разморожен, вышли студенты из стройотрядов. Фото – здесь.
Ледовое покрытие, отвечающее стандартам мирового уровня, появится в центре к 21 марта. Именно в этот день в «Байкале» пройдет первый матч. Нет, это не будет игра в рамках чемпионата мира по хоккею с мячом. Это будет пробный «заезд».
- К этому времени будет проверена работа всех систем, а также окончательно скоординированы действия персонала стадиона и сотрудников силовых структур, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Игры чемпионата мира в группе А начнутся, как и планировалось, 29 марта.
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