Реставрация станционного дома в музее «Тальцы» завершена

25 Февр. 2020 2020-02-25T04:39:09+03:00

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В музее под открытым небом «Тальцы» продолжается строительство новой экспозиции «Почтовая станция». Соответствовать объект будет подобным постройкам конца XIX – начала XX веков.

- Прообразом нового объекта стала Малиновская почтовая станция, построенная на Кругоморском (Кругобайкальском) тракте, - сообщают сотрудники архитектурно-исторического музея «Тальцы». – Накануне завершили реконструкцию станционного дома.

Как отмечают музейщики, почтовые станции были жизненно необходимы в то время. Располагались они друг от друга на расстоянии 25-30 верст. Это были своеобразные придорожные гостиницы. В них можно было отобедать, остановится на ночлег и сменить лошадей.

Кстати, если у вас есть что-то из подобной тематики - конская упряжь, дорожные сундуки, чемоданы, свечные фонари - вы можете передать их на хранение в музей. Их разместят в этой экспозиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU