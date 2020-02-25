Реставрация станционного дома в музее «Тальцы» завершена
В музее под открытым небом «Тальцы» продолжается строительство новой экспозиции «Почтовая станция». Соответствовать объект будет подобным постройкам конца XIX – начала XX веков.
- Прообразом нового объекта стала Малиновская почтовая станция, построенная на Кругоморском (Кругобайкальском) тракте, - сообщают сотрудники архитектурно-исторического музея «Тальцы». – Накануне завершили реконструкцию станционного дома.
Как отмечают музейщики, почтовые станции были жизненно необходимы в то время. Располагались они друг от друга на расстоянии 25-30 верст. Это были своеобразные придорожные гостиницы. В них можно было отобедать, остановится на ночлег и сменить лошадей.
Кстати, если у вас есть что-то из подобной тематики - конская упряжь, дорожные сундуки, чемоданы, свечные фонари - вы можете передать их на хранение в музей. Их разместят в этой экспозиции.
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