25 Февр. 2020 2020-02-25T06:42:50+03:00

Бухгалтер в Осинском районе добавила себе к своему доходу 120 тысяч рублей и получила срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Осинском районе начальник финансово-экономического отдела муниципального учреждения осуждена за хищение бюджетных средств

25 февраля 2020 г.

Осинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника финансово-экономического отдела, главного бухгалтера муниципального казенного учреждения района. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

- Бес попутал. Так обычно объясняют свои действия те, кто потратил государственные деньги. Так и главбух одного из расположенных в Осинском районе Иркутской области предприятий польстилась на возможность приписать себе лишнего. На что она рассчитывала? Скорее всего, на то, что не заметят.

-В суде установлено, что 50-летняя местная жительница, являясь начальником финансово-экономического отдела, главным бухгалтером муниципального казенного учреждения района, в июле 2019 года присвоила денежные средства при расчете себе заработной платы, отпускных и материальной помощи, - сообщает прокуратура Иркутской области. - Для расчетов она завысила свой оклад.

Дополнительный доход "предприимчивого" бухгалтера составил больше 120 тысяч рублей. Прошло следствие, и она полностью признала свою вину, вернув государству все похищенные деньги. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, ограничился условным сроком, приговорив ее к лишению свободы на 2 года с испытательным сроком 1 год со штрафом 7 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU