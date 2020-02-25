25 Февр. 2020 2020-02-25T07:14:39+03:00

Иркутянина, напавшего с пистолетом на офис микрозаймов, задержали в Чите Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Его личность раскрыли, когда он не смог ограбить отделение банка

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Полицейским удалось задержать нарушителя, который совершал разбойные нападения на финансовые организации. Первый раз злоумышленник попал в поле зрения правоохранительных органов 8 февраля. В этот день он наведался в офис микрозаймов в Ленинском районе. Мужчина в медицинской маске и с пистолетом подошел к менеджеру и потребовал отдать всю сумму из кассы. Налетчик получил 6 тысяч рублей и тут же скрылся.

- 15 февраля нарушитель вновь попытался совершить ограбление - на этот раз в отделении банка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он требовал отдать ему деньги, но кассир успела вызвать охрану, после чего налетчик сбежал.

Прибывшие полицейские опросили свидетелей и пересмотрели записи с камер. Они пришли к выводу, что за двумя нападениями на финансовые организации стоит один и тот же человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось выйти на след злоумышленника, которого задержали в Чите. Им оказался 33-летний иркутянин. Теперь его ждет уголовное наказание за разбой - до 10 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/762671" frameborder="0"></iframe> Иркутянина, напавшего с пистолетом на офис микрозаймов, задержали в Чите.ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU