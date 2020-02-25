Мошенники выманили у иркутянки 10 тысяч рублей с помощью автоответчика
Телефонные аферисты постоянно изобретают все новые и новые способы обмана своих жертв. Даже одна из популярнейших схем мошенничества, а именно звонок от имени сотрудника банка, может усовершенствоваться. Например, недавно лжебанкиры выманили у иркутянки 10 тысяч рублей с помощью необычного метода.
- Ей позвонил аферист и представился сотрудником банка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он сообщил женщине, что с ее счета кто-то хочет снять деньги, и, чтобы этого избежать, нужно назвать им данные карты. Но она вовремя заподозрила неладное и отказалась.
Аферисты поняли, что женщину так просто не обмануть, и предложили ей назвать всю необходимую информацию роботу-автоответчику - мол, он ее точно не ограбит. Иркутянка поверила, и сообщила всю необходимую информацию машине, после чего с ее счета пропали 10 тысяч рублей. Через некоторое время раздосадованной женщине вновь позвонили аферисты и предложили вернуть деньги, опять сообщив им все данные карты. Но на этот раз она спохватилась, позвонила в банк и заблокировала карту. И как раз вовремя - в этот момент с нее пытались похитить 100 тысяч рублей. Затем потерпевшая отправилась в полицию, где написала заявление на обманщиков.
Мошенники выманили у иркутянки 10 тысяч рублей с помощью автоответчика.ГУ МВД по Иркутской области
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ИСТОЧНИК KP.RU