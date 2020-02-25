25 Февр. 2020 2020-02-25T08:02:13+03:00

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Телефонные аферисты постоянно изобретают все новые и новые способы обмана своих жертв. Даже одна из популярнейших схем мошенничества, а именно звонок от имени сотрудника банка, может усовершенствоваться. Например, недавно лжебанкиры выманили у иркутянки 10 тысяч рублей с помощью необычного метода.

- Ей позвонил аферист и представился сотрудником банка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он сообщил женщине, что с ее счета кто-то хочет снять деньги, и, чтобы этого избежать, нужно назвать им данные карты. Но она вовремя заподозрила неладное и отказалась.

Аферисты поняли, что женщину так просто не обмануть, и предложили ей назвать всю необходимую информацию роботу-автоответчику - мол, он ее точно не ограбит. Иркутянка поверила, и сообщила всю необходимую информацию машине, после чего с ее счета пропали 10 тысяч рублей. Через некоторое время раздосадованной женщине вновь позвонили аферисты и предложили вернуть деньги, опять сообщив им все данные карты. Но на этот раз она спохватилась, позвонила в банк и заблокировала карту. И как раз вовремя - в этот момент с нее пытались похитить 100 тысяч рублей. Затем потерпевшая отправилась в полицию, где написала заявление на обманщиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/762676" frameborder="0"></iframe> Мошенники выманили у иркутянки 10 тысяч рублей с помощью автоответчика.ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU