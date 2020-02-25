2020-02-25T08:46:20+03:00
Происшествия

Водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске

Пострадавший отделался несколькими ушибами
Анна ПОПОВА
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Водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе, разыскивают в ИркутскеВодителя, который сбил подростка на пешеходном переходе, разыскивают в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя,который 21 февраля сбил подростка. В этот день в 7:30 утра 17-летний иркутянин спешил в школу, и начал было переходить проезжую часть по пешеходному переходу. Но завершить свой путь он не успел - на него наехал автомобиль.

- Водитель машины остановился, поинтересовался, как подросток себя чувствует и отвез его в общеобразовательное учреждение,после чего скрылся и больше не выходил на связь, - сообщили в официальной группе ГИБДД МУ МВД России "Иркутское" Вконтакте. - Также он не сообщил о ДТП в полицию.

Позже мальчик сам добрался до травмпункта,где у него диагностировали несколько ушибов. В данный момент дорожные инспекторы занимаются поисками автомобилиста, который сбил школьника на пешеходном переходе. Он должен явиться в отдел полиции и рассказать обо всех подробностях этого происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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