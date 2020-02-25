2020-02-25T11:24:45+03:00
Общество

Автоматы Калашникова пытались нелегально провезти в Иркутск из Китая

Игрушки в виде известной модели оружия не пропустили таможенники
Анна ПОПОВА
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Автоматы Калашникова пытались нелегально провезти в Иркутск из Китая. Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управленияАвтоматы Калашникова пытались нелегально провезти в Иркутск из Китая. Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления
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Во время проверки ввозимого в Россию товара, эксперты Иркутской таможни обратили внимание на партию игрушечных автоматов, которые были ну очень похожи на всем известный АК-47. Всего таможенники насчитали 480 таких пластмассовых образцов оружия, которые привезли в нашу страну из Китая.

- Специалисты провели экспертизу и выяснили, что пластмассовые АК-47 являются контрафактным товаром, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, - Их внешний вид оказался сходным до степени смешения с автоматом, исключительные права на который принадлежат концерну "Калашников".

Таможенники связались с правообладателями и оказалось, что с фирмой, которая произвела данные игрушки, они не заключали никаких соглашений о сотрудничестве. Значит изготовитель пластмассовых автоматов нарушил закон об авторском праве. Поддельные образцы оружия уже конфисковали, а руководство компании-импортера ждут большие штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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