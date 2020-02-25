Топливного мошенника, обманувшего водителя в Тайшетском районе, заключили под стражу

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:52:45+03:00

Он предложил автомобилисту купить у него бензин по низкой цене, а потом сбежал с деньгами

Изменить размер текста: A A

В Тайшетском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который накануне обманул автомобилиста. 18 февраля он предложил 55-летнему жителю поселка Сафроновка купить бензин по цене, которая была значительно ниже его стоимости на автозаправке. Мужчина, не раздумывая, согласился, и решил запастись дешевым горючим как следует.

- Он отдал продавцу 15 тысяч рублей, после чего тот ушел, чтобы якобы разменять деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России о Иркутской области. - Однако вместо этого он просто скрылся вместе с деньгами.

Но долго прятаться от правосудия мошенник не смог - его быстро нашли и задержали полицейские. Аферистом оказался 37-летний житель Тайшета, у которого уже есть судимость. Деньги, заработанные путем обмана, он потратил на личные нужды. Злоумышленника уже заключили под стражу.

Также сотрудники МВД по-прежнему разыскивают в Иркутске еще одного топливного мошенника, который при похожих обстоятельствах похитил у дальнобойщика из Красноярска 16 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU