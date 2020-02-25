2020-02-25T13:52:18+03:00
Происшествия

Многодетного отца из Бурятии осудили за то, что он избил друга из-за ревности

Ему предстоит провести 2,5 года в колонии
Анна ПОПОВА
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Многодетного отца из Бурятии осудили за то, что он избил друга из-за ревностиМногодетного отца из Бурятии осудили за то, что он избил друга из-за ревностиФото: Андрей КОПАЛОВ
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Верховный суд Бурятии вынес приговор местному жителю, который избил своего приятеля. Драка произошла, когда он распивал спиртные напитки вместе с другом и сожительницей. Мирные посиделки быстро переросли в конфликт, когда пьяный мужчина приревновал собутыльника к своей даме сердца.

- В порыве гнева он набросился на своего друга и начал избивать его руками и ногами, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии. - Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. Злоумышленник нанес ему множественные тяжкие телесные повреждения.

Несмотря на серьезную потасовку, приятели практически сразу помирились. Однако это не помогло жителю Бурятии избежать наказания. На решение суда не повлиял и тот факт, что мужчина является отцом четверых детей. В итоге ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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