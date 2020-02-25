2020-02-25T15:05:49+03:00
Происшествия

Забыл телефон на месте преступления и вернулся: сотрудники компьютерного клуба из Улан-Удэ сами задержали похитителя

Администраторы удерживали его до приезда полиции
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Забыл телефон на месте преступления и вернулся: сотрудники компьютерного клуба из Улан-Удэ сами задержали похитителяЗабыл телефон на месте преступления и вернулся: сотрудники компьютерного клуба из Улан-Удэ сами задержали похитителяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из-за 15 тысяч рублей заработает себе судимость 20-летний житель Улан-Удэ. Именно на такую сумму, парень украл из компьютерного клуба мышь, клавиатуру и наушники. Пропажу администраторы заметили, когда клиент уже вышел из клуба.

Сотрудники вызвали полицию, но неожиданно, через несколько минут, похититель сам вернулся в салон. Нет, вовсе не вернуть награбленное. Оказалось, он забыл на месте преступления свой телефон, который поставил заряжать. Перед тем как вернуться, он спрятал похищенное имущество на улице, но незаметно забрать свой мобильник ему не удалось. Администраторы увидев его, перекрыли ему дорогу на улицу, и не выпускали до приезда наряда.

- Задержанным оказался ранее судимый за кражу местный житель, который работает поваром в одном из суши-баров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Кражу он объяснил тем, что планировал пользоваться похищенным имуществом у себя дома.

Теперь горе-компьютерщик вновь вернется на скамью подсудимых. Уголовное дело в отношении него уже возбуждено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Забыл телефон на месте преступления и вернулся: сотрудники компьютерного клуба из Улан-Удэ сами задержали похитителя
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