2020-02-25T19:16:05+03:00
Происшествия

На Шпицбергене под лавину попала туристическая группа под руководством Даниила Тюрюмина

Двоих туристов спасти не удалось, иркутяне поддерживают гида-земляка
Анна ПАВЛОВА
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На Шпицбергене под лавину попала туристическая группа под руководством Даниила Тюрюмина.На Шпицбергене под лавину попала туристическая группа под руководством Даниила Тюрюмина.
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Увы, в горах бывают трагедии. Тем более в ледниках Арктики. И не всегда туристов, которые сознательно идут на риск, можно спасти. Особенно, если накрывает лавина. О гибели двух человек из своей группы и о том, как это произошло на Шпицбергене, когда лавина накрыла туристов, рассказал сам Даниил Тюрюмин. Он считает, что не только о счастье видеть льды и белых медведей надо знать людям ( Даниил совсем недавно рассказывал читателям "КП" -Иркутск о путешествиях по белой пустыне). Но и о том, что путешествия достаточно опасны, а от случайностей не застрахован никто.

- 20 февраля на маршруте в районе ледника Фритьоф нас накрыла лавина, - рассказал Даниил Тюрюмин. - Всего, включая гидов, группа состояла из семи человек, под снегом так или иначе оказались четверо. Я выбрался сам, еще одного сразу нашли и вытащили невредимым. Остальные.. в результате двое погибших. Поисковые работы удалось провести своими силами, пока шла помощь. Откопали. Вертолет не смог приземлиться из-за непогоды, так что спасатели прибыли позже, на снегоходах, и эвакуировали нас с места ЧС.

Но логика людей, отправляющихся в Арктику, совершенно не похожа на мотивы обычного человека! Один из путешественников решил, что трагедия на леднике - недостаточный повод, чтобы ему сворачивать с пути. И Даниил, передав попутчиков спасателям, продолжил с ним путь во льдах, как и положено по договору. Они присоединились к другой группе.

Сейчас идет расследование этого случая Службой губернатора Шпицбергена. По его завершении будет дано заключение о причинах трагедии.

Из сообщений в местной прессе становится ясно, что группа состояла из двух российских гидов и пяти иностранных туристов. Погибшие - граждане Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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