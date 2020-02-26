2020-02-26T04:02:24+03:00
Общество

Ученые выяснят, почему у байкальской нерпы проблемы с сердцем

Устройством сердечно-сосудистой системы эндемика заинтересовались после массовой гибели 140 тюленей
Мария КНЯЗЕВА
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Ученые выяснят, почему у байкальской нерпы проблемы с сердцемУченые выяснят, почему у байкальской нерпы проблемы с сердцемФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Молодые ученые из Иркутского аграрного университета выиграли грант на изучение сердечно-сосудистой системы байкальской нерпы. Устройством ее заинтересовались после массовой гибели тюленя на Байкале в 2017 году. В озере обнаружили сразу 140 тушек знаменитого эндемика. Подробности и видео - здесь.

- Тогда мы выявили очень много неясных фактов, - рассказала организаторам конкурса поддержки молодых ученых кандидат биологических наук, руководитель проекта Инна Аникиенко. -Визуальных причин гибели не было обнаружено, но мы решили проверить и отправить на гистологию все органы животного. Оказалось, что именно в сердце имелись некрозы.

Как объясняет ученый, в этом деле осталось много вопросов без ответов. Возможно, последние будут найдены в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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