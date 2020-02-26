Гриппом и вирусными инфекциями в Иркутске больны 9000 человек

26 Февр. 2020 2020-02-26T04:16:12+03:00

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Эпидемия в Иркутске пошла на спад. Сейчас показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 6%. Но болеть продолжают тысячами. Так только в Иркутске за прошедшую неделю к медикам обратились 9114 человек, среди них были 6147 детей. В регионе заболели 26051 человек, из них - 18 619 ребятишек.

- Тем не менее, во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости, - сообщают сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области.

Диагноз грипп подтвержден у 449 наших земляков, среди них 312 детей. Но, не пугайтесь это цифра с начала эпидемического сезона, не за неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU