Гриппом и вирусными инфекциями в Иркутске больны 9000 человек
Эпидемия в Иркутске пошла на спад. Сейчас показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 6%. Но болеть продолжают тысячами. Так только в Иркутске за прошедшую неделю к медикам обратились 9114 человек, среди них были 6147 детей. В регионе заболели 26051 человек, из них - 18 619 ребятишек.
- Тем не менее, во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости, - сообщают сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области.
Диагноз грипп подтвержден у 449 наших земляков, среди них 312 детей. Но, не пугайтесь это цифра с начала эпидемического сезона, не за неделю.
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ИСТОЧНИК KP.RU