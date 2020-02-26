26 Февр. 2020 2020-02-26T04:32:41+03:00

Как выглядел Иркутск в 1919 году: документальная хроника. Фото: кадр видео.

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Как жили люди в прошлые века, как выглядело место, где ты родился сто лет назад. Подобные вещи всегда интересны. Самое прекрасное, что людям нашего поколения они доступны. А с недавнего времени, увидеть Иркутск сибиряки могут и в цвете. Иркутянин Антон Паймышев раскрасил фрагмент одной из старейших видеозаписей нашего города, сделанной французскими операторами в 1919 году.

На видеоряде мы можем наблюдать как по понтонному мосту, построенному в 1891 году к приезду в наши края цесаревича Николая Александровича, передвигаются повозки, запряженные лошадьми. Также немного виден облик города на правом берегу Ангары.

- Я использовал ансамбль нейронных сетей для удаления мелких помех, раскрашивания видео и увеличение разрешения кадров, - написал на своей странице в соцсети Антон.

Как выглядел Иркутск в 1919 году: видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU