2020-02-27T03:50:53+03:00
Общество

Многокилометровые пробки перед Глазковским мостом Иркутска утром 27 февраля

С трудом проезжает транспорт и на самом «старом» мосту
Мария КНЯЗЕВА
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Многокилометровые пробки перед Глазковским мостом Иркутска утром 27 февраля. Фото: Яндекс.ПробкиМногокилометровые пробки перед Глазковским мостом Иркутска утром 27 февраля. Фото: Яндекс.Пробки
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Утром 27 февраля добраться до работы и учебы сложно жителям Ленинского округа и м-на Синюшина гора. Заторы в несколько километров образовались перед Глазковским мостом.

Со стороны ул. Трактовой пробка начинается от остановки «Военный городок» - это более 3 км. Со стороны «Синюшки» затор также не менее 2 км. "Стоят" улицы Пушкина и Профсоюзная.

Что касается остальных переправ с левого берега Ангары на правый, наблюдается затруднение проезда на улицах вблизи Академического моста. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки» проезд по самому мосту свободен. Иннокентьевский мост также свободен, медленно едет транспорт по плотине ГЭС, однако, пробки там нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Многокилометровые пробки перед Глазковским мостом Иркутска утром 27 февраля
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