2020-02-27T04:05:36+03:00
Общество

40 человек эвакуировали ночью 27 февраля из-за пожара в центре Иркутска

Огонь уничтожил 120 км.метров
Мария КНЯЗЕВА
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40 человек эвакуировали ночью 27 февраля из-за пожара в центре Иркутска40 человек эвакуировали ночью 27 февраля из-за пожара в центре ИркутскаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Неспокойной выдалась ночь у жителей дома на улице Пролетарская. Примерно в половине второго 27 февраля там загорелся дощатый пристрой к трехэтажному кирпичному дому.

- Когда приехали пожарные, угроза распространения огня была явной, нужно было эвакуировать людей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Из дома вывели 40 человек, работали сотрудники газодымозащитной службы.

Огонь уничтожил пристрой на площади 120 кв.м. Также одна из квартир на втором этаже полностью закоптилась, повредились окна.

- Погибших и травмированных нет, - отмечают в ведомстве. – Причины пожара, виновники сейчас уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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