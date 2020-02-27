27 Февр. 2020 2020-02-27T04:05:36+03:00

40 человек эвакуировали ночью 27 февраля из-за пожара в центре Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Неспокойной выдалась ночь у жителей дома на улице Пролетарская. Примерно в половине второго 27 февраля там загорелся дощатый пристрой к трехэтажному кирпичному дому.

- Когда приехали пожарные, угроза распространения огня была явной, нужно было эвакуировать людей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Из дома вывели 40 человек, работали сотрудники газодымозащитной службы.

Огонь уничтожил пристрой на площади 120 кв.м. Также одна из квартир на втором этаже полностью закоптилась, повредились окна.

- Погибших и травмированных нет, - отмечают в ведомстве. – Причины пожара, виновники сейчас уточняются.

Читайте также:

На Шпицбергене под лавину попала туристическая группа под руководством Даниила Тюрюмина. Двоих туристов спасти не удалось, иркутяне поддерживают гида-земляка (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU