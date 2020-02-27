2020-02-27T04:37:38+03:00
Общество

Из Иркутска в Южную Корею не улететь: из-за коронавируса Россия закрывает авиасообщение

Авиасообщение с Южной Кореей будет закрыто 1 марта
Мария КНЯЗЕВА
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Из Иркутска в Корею не улететь: из-за коронавируса Россия закрывает авиасообщениеИз Иркутска в Корею не улететь: из-за коронавируса Россия закрывает авиасообщениеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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О прекращении авиасообщения с Южной Кореей сообщила заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова. Улететь туда из Иркутска нельзя будет уже 1 марта.

Забирать российских граждан из страны, где отмечается рост заболевших коронавирусной инфекцией – уже более тысячи зараженных, будут пока не вывезут всех. Полеты в Южную Корею продолжит только одна авиакомпания, у которой есть собственный «карантинный» терминал в аэропорту Шереметьево.

Из Иркутска в Южную Корею сибиряки летали как на отдых, так и для того, чтобы поправить здоровье, спросом пользовались услуги корейских клиник. Прямой рейс осуществлялся два раза в неделю.

- С Южной Кореей в большей степени Иркутск, конечно, связывает медицинский туризм, - рассказала «КП» директор одного из туристических агентств города Мария. – Более 50% наших клиентов летали туда именно для лечения.

Стоит отметить, что накануне также стало известно, что ограничение сообщения с Китаем продлится как минимум до 1 апреля, полеты в Иран и из Ирана ограничивать пока не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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