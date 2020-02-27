27 Февр. 2020 2020-02-27T05:04:44+03:00

Мужчине по ошибке перевели 27 000 рублей, а он их потратил Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Действия иркутянина, потратившего не свои кровно заработанные, в суде оценили как кражу

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«На вас счет поступило 27 000 рублей»: такое смс-сообщение получил иркутянин в один из вечеров. Вскоре на его номер позвонили:

- Извините, я по ошибке перевод вам отправил, верните, пожалуйста, - говорил в трубке незнакомый голос.

Однако, сделать этого новоиспеченный «богач» не пожелал. Тут же отправился в банкомат и снял всю сумму. Как будто боялся, что деньги сами вернутся к своему хозяину. Если бы сумма была меньшая, отправитель средств, наверное, и решил бы «подарить» их. Но, 27 000 – деньги не малые, так как по-хорошему договориться не получилось, пришлось идти в суд.

Действия сибиряка, потратившего не свои кровно заработанные, в суде оценили как кражу.

- Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда г. Иркутска. – Кроме того, нужно вернуть потраченные деньги в течение двух месяцев.

Также мужчине предстоит каждый месяц «отмечаться» в уголовно-исполнительной инспекции, сообщат о смене места жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU