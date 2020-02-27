Лучшие короткометражки премии «Оскар» покажут в Иркутске
Лучшие пять короткометражных фильмов, которые были представлены на премии «Оскар», покажут в кинотеатре «Художественный». Показы начнутся уже 5 марта.
- Все ленты будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами, - рассказали в культурно-досуговом центре. – Просмотр всех 5 картин займет 98 минут.
Программа TOP-5 Oscars: фильм-победитель «Кожа», сюрреальная анимация «Выходные», короткометражка «Вне рая», «Кийто», драма «Лиса». Эти фильмы расскажут вам о расовой вражде, запретной любви, желании избавиться от криминального прошлого и о дружбе.
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