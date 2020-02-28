28 Февр. 2020 2020-02-28T14:03:53+03:00

Грозили избить и требовали миллион: сибирские Бонни и Клайд отправятся под суд за вымогательство. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обвиняемые узнали, что пострадавшая от паводка в Тулуне женщина получит круглую сумму, и решили отобрать половину

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- Значит, так! Либо ты отдаешь нам миллион, либо берегись. И тебе, и твоим близким не поздоровится.

Так сибирские Бонни и Клайд вымогали у жительницы Тулуна деньги, которые она получила от государства. Летом 2019 года ее дом пострадал от наводнения. Для покупки или строительства нового жилища ей выделили материальную помощь. Воспользоваться этим решили обвиняемые.

- Следствие выяснило, что пара узнала о том, что женщина получила свидетельство на сумму более 2 миллионов рублей. Они решили отобрать у нее половину, - сообщает ИА Байкал24. - В настоящее время дело находится на стадии рассмотрения.

Предполагаемых аферистов обвиняют по статье «Вымогательство». Если суд признает их виновными в совершении преступления, то они рискуют отправиться за решетку на срок до семи лет. Кроме того, им нужно будет оплатить штраф до пятисот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU